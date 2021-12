La chronique de Laurent Gerra du jeudi 9 décembre

Tous les samedis soirs, Laurent Ruquier anime, aux côtés de Léa Salamé, On est en direct sur France 2. Une émission au cours de laquelle il interviewe de manière musclée ceux qui font l’actualité, relève Mademoiselle Jade. "Eh oui ! bonsoir à tous, c’est On est en direct, avec à mes côtés une femme puissante : Léa Salamé. Bonsoir Léa et aujourd’hui, CSA oblige, pour mon interview politique je reçois la candidate de la droite : Valérie Pécresse. Bonsoir Valérie Pécresse. (...) Assez de langue de bois ! On est en direct ! Répondez-nous par oui ou par non : allez-vous retirer votre candidature ridicule à la présidentielle ?".

La majorité présidentielle a lancé le mouvement "Ensemble citoyens". Il regroupe les différentes composantes du centre dont le Modem de François Bayrou. "J’ai réalisé mon rêve, le rêve de toute une vie : un grand parti du centre, ni trop à droite, ni trop à gauche, bien au centre, comme le trou de balle".