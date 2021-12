La chronique de Laurent Gerra du mercredi 8 décembre

En pleine préparation de l'élection de Miss France 2022, dont il va présider le jury samedi, Jean-Pierre Pernaut garde un œil attentif sur la France des territoires. "Même si je me prépare à départager les maillots de bain de Miss Poitou, Miss Aquitaine, Miss Normandie et tant d'autres, je n'oublie pas pour autant toutes ces miss qui ne pourront pas participer à l'élection", confie l'ex-présentateur du journal télévisé de TF1. "Je pense bien entendu tout particulièrement à Miss Cagole dont les bourrelets tatoués et le string ficelle n'ont pas été homologués".

Sur M6, l'émission Une ambition intime remporte un franc succès. Karine Le Marchand va bien évidemment couvrir à sa façon l'élection présidentielle en rencontrant les candidats. En avant-première, un extrait du prochain numéro avec Jean Lassalle. "Bien bonjour madame La Marchande, qu'est-ce que vous faites là ? J'ai pas besoin de femme, j'ai déjà ma fermière", lui demande le candidat à la présidentielle. "Je ne suis pas là pour l'Amour est dans le pré mais pour Ambition intime. C'est pas une femme que je veux t'aider à conquérir, ce sont des électeurs".