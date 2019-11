La chronique de Laurent Gerra du jeudi 21 novembre 2019

publié le 21/11/2019 à 10:07

Ce jeudi 21 novembre, de nombreux Français attendent l'arrivée du beaujolais nouveau. Si certains détracteurs critiquent le goût assez aléatoire du nectar, ce n'est pas le cas d'un célèbre acteur franco-russe. "Les pisse-froids et les nez de bœufs disent que c'est pas bon. Mais moi je dis que c'est délicieux. C'est pas pour rien que les Japonais se baignent dedans, puis à vomir c'est toujours moins pénible qu'une soupe au quinoa", nous dit Gérard Depardieu, visiblement incollable sur le sujet.

En proie à de grosses difficultés financières, le pape François compte se lancer dans la fabrication de jus de raisin fermenté pour renflouer les caisses. Mais contrairement aux viticulteurs traditionnels, il dispose d'un atout considérable. "Je vais demander au patron de changer l'eau en vin", dévoile-t-il, imité par Laurent Gerra.

Tradition bientôt centenaire, le beaujolais nouveau était déjà célébré au siècle dernier. Dans leurs tendres années, Simone Signoret et Yves Montand en personne fêtaient cet événement incontournable. "Le beaujolais est arrivé, il y a de la robe, y'a du nez, oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, ciao ciao", chantonne l'acteur.

Comme tous les jours, Pascal Praud propose aux auditeurs de RTL de s'exprimer sur des questions d'actualité. Au programme ce jeudi : "Après sa marche contre l'islamophobie, Jean-Luc Mélenchon va-t-il exiger qu'au nom de l'égalité on envoie du beaujolais nouveau à la Grande Mosquée de Paris ?", annonce le journaliste. Le standard est ouvert au 32 10.

L’émission de TF1 Mask Singer, dans laquelle le public doit deviner l'identité d'un chanteur dissimulé sous un costume, fait d'excellents scores d’audience. Un concept que Laurent Gerra et son équipe a décliné avec les plus grands animateurs de l'histoire de la télévision française. Outre Jacques Chancel, Pascal Sevran, l'amoureux des chansons, aurait été parfait dans ce programme. "C'est Mask Singer, ou plutôt Chanteur Masqué, parce qu'on est pas chez les rosbifs", rectifie tout de même l'ancien présentateur de l'Entrée des artistes.

Pour sa propre version de "Masque Singère", Jacques Martin reçoit un certain" Valéry", déguisé "en vieux chameau". Saurez-vous trouver de qui il s'agit ? Un indice, il n'est pas fan de la politique de l'actuel président de la République.