La chronique de Laurent Gerra du mercredi 20 novembre 2019

publié le 20/11/2019 à 09:50

Comblée par son regain de popularité dans les sondages, notamment auprès des électeurs de la France Insoumise, Marine Le Pen envisage de faire un geste en faveur de Jean-Luc Mélenchon. "Je vais augmenter la pension des anciens directeurs à la retraite", annonce la présidente du Rassemblement National. Cette dernière compte également rappeler Bruno Mégret pour faire de l'ordre dans son parti. "Je vais pratiquer une bonne purge", nous assure-t-il.

Le calendrier social s'annonce chargé à cause des nombreuses grèves prévues en décembre. Tout le monde semble concerné, même Chevalier et Laspalès. "Je voudrais un train pour pot le 22 novembre", nous dit Philippe Chevalier, rejouant son célèbre sketch. "Manque de peau, [...] le 22, le gouvernement annonce la réforme de retraite des cheminots", lui répond son acolyte.

La guerre est déclarée entre Nadine Morano et Yann Barthès. Les deux personnalités s'échangent des amabilités dans les médias depuis une semaine. Pour calmer les esprits, Guillaume Durand les reçoit dans sa matinale. "J'aime pas qu'on me traite de menteuse", s’énerve Nadine Morano. "Hoooouuuu", lui rétorque le présentateur de Quotidien. "C'est sûr que niveau argumentation, c'est un peu léger", conclut Guillaume Durand.

Les étudiants se mobilisent contre le gouvernement. Pour en parler nous recevons l'un d'entre eux, Didier Lambert, alias MC Bâtard, très remonté contre la mesure envisagée par l'État de supprimer les bourses pour les triplants. "Où c'est que t'a vu qu'ils vont me couper les bourses ? Ils vont pas me toucher ces sales bouffons. On va fout' la merde, fout' la merde, fout' la merde", prévient le jeune homme.