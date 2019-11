La chronique de Laurent Gerra du mardi 19 novembre 2019

publié le 19/11/2019 à 10:32

L'ex-footballer Vikash Dhorasoo va se présenter aux élections municipales pour le compte de la France Insoumise. Une candidature qui réjouit Jean-Luc Mélenchon, grand sportif méconnu du grand public. "Boxe avec les juges d'instruction, course à pied pour fuir les flics, ping pong avec les journalistes à la solde du grand capital, j'ai toujours pratiqué le sport de haut niveau", nous avoue le leader FI.

Le tournant politique de la carrière de l'ancien coéquipier en Équipe de France de Franck Ribéry donne des idées à ce dernier. "Moi aussi je veux une PMA", nous dit l'attaquant de la Fiorentina. Vikash "veut être mère, moi aussi je veux être mère", justifie-t-il. Une information que Pascal Praud prend très au sérieux : "Si maintenant les footballers deviennent maires, les footballeuses vont-elles devoir devenir père ? Je pose la question au 32 10", déclare le journaliste, imité par Laurent Gerra.

Après la fin de Salut les terriens, Thierry Ardisson est à la recherche de nouveaux concepts. "Je suis sur un projet d'émission révolutionnaire, qui s’appellera la table ronde et qui réunira des chroniqueurs qui commenteront l'actualité autour d'une table ronde", nous dévoile l'animateur en exclusivité. Du jamais-vu.

Selon une enquête, les vols dans les transports parisiens ont augmenté de 60% en 2019. Un fait qui pourrait impacter négativement le tourisme dans la capitale. Heureusement l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, a la solution. "Je vais demander à mon Anne, hi han hi han, qu'elle mette plus de policier dans le métro, vos papiers s'il vous plaît et que ça saute. Comme ça les touristes se sentiront de nouveau en sécurité et pourront aller faire du shopping aux Champs-Élysées".

De plus en plus d'émissions télés réunissent des personnalités opposées pour créer des clashs. Une tendance sur laquelle Jean-Michel Aphatie espère surfer avec son nouveau show, Polémicon, polémiconne. Premiers invités : Jacqueline Delaraye, fondatrice, présidente et porte-parole de l'association Osez le trottinisme et l'académicien Alain Finkielkraut qui "viole sa trottinette tous les soirs" et invite "tous les hommes à faire de même". Ça promet.