La chronique de Laurent Gerra du lundi 18 novembre 2019

Des étudiants ont fait annuler une conférence de François Hollande à l'université Lille 2. En signe de protestation, les manifestants ont même déchiré des exemplaires du livre de l'ancien président de la République. "Ils ont bousillé mon chef-d’œuvre : Répondre à la crise démocratique. Ce bouquin c'est au moins 10 minutes de boulot avec mon think tank Terra Nova", s'emporte l'écrivain maudit, imité par Laurent Gerra. "Avec mes idées révolutionnaires, je dérange", ajoute-t-il.

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet a annoncé que les personnes condamnées à des travaux d'intérêt général allaient pouvoir effectuer leur peine dans les ministères et même au palais de l'Élysée. Une décision qui provoque la discorde chez les Macron. "Tu m'imagines faire des mots fléchés de Télé Z avec des bandits dans les pattes ?", s'exclame Brigitte. Soudain le téléphone sonne : c'est Patrick Balkny qui propose de venir faire des travaux dans le palais présidentiel pour éviter la prison. "Je m'y connais, j'ai déjà repeint une petite bicoque de 1.600 m2 à Saint-Martin et un modeste riad 10.000 m2 à Marrakech", dit-il.

La sortie du dernier film de Roman Polanski est perturbé par de nouvelles accusations d’agression sexuelle. "C'est embêtant parce que quand on parle de moi, on ne parle pas de mon film et je n'ai pas envie de violer la vedette à mes acteurs", regrette le réalisateur, dans ce qui semble être un lapsus révélateur.

Des féministes ont renommé des rues de Lyon avec des noms de femmes. Une idée qui enchante le maire, Gérard Collomb, ou plutôt madame Colombe comme il désire maintenant se faire appeler. Afin de montrer son soutien au féminisme, il a également décidé de renommer le "matrimoine gastronomique" de la ville.

Renaud a dévoilé le premier extrait de son futur album Les mômes et les enfants d'abord. Après une interview exclusive la semaine dernière, le chanteur est de retour dans les studios de RTL. "Bonjour, mademoiselle Jajade, bonjour Yves Calva. Il est pas là Louis Bovin qui fait la météo ? Et Sidonie Dubonnec ? Et Alba Colada , non plus ? Elle est absinthe ?", demande Renaud, visiblement guéri de son addiction à l'alcool.