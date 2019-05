La chronique de Laurent Gerra du 7 mai 2019

publié le 07/05/2019 à 09:52

Ce mardi 7 mai 2019 marque le deuxième anniversaire de l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République. Cette journée est abordée d'une manière très particulière à l’Elysée par Brigitte Macron : "Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Emmanuel". La Première dame souligne qu'il était impossible pour elle de ne pas y penser : "C’est impossible d’oublier, tu as lu la presse ? : "Les deux ans désastreux du Président Macron", "Macron baisse de 40 % en deux ans", et même dans Ici Paris : "Macron fête ses deux ans à l’hôpital". Le chef de l'État fustige cette photo, venue tout droit de son passé : "Mais euh, Brizitte, c’est n’importe quoi, c’est une vieille photo de moi quand z’avais eu la rubéole".





La semaine dernière encore, lors des manifestations du 1er mai, les blacks blocs, ces groupes organisés de casseurs, ont fait parler d’eux. Le phénomène prend de l’ampleur, inquiète au sommet de l’Etat et fait réagir les Deschiens. Énervé, Lochet apprend à Morel qu'il "fait exprès d’avoir l’air méchant à cause que j’veux devenir un black bloc (sic)". Cependant, il lui souligne que "le problème, c’est que tu n’as pas la tenue réglementaire. Il te faut une cagoule". Lochet n'est cependant pas venu les mains vides et le lui fait savoir : "Ah bah si, j’en ai une ! C’est celle à mon p’tit dernier, Kevin, qu’est en maternelle (sic). Mais le problème, c’est qu’elle est pas noire et qu’il y a la tête de Winnie l’ourson dessus".

Les actionnaires du groupe hôtelier Accor ont renouvelé le mandat d’administrateur de Nicolas Sarkozy. Une activité qui sollicite énormément l'ancien président de la République : "Avec tous les hôtels internationaux que j’m’occupe, j’suis bien obligé d’être poli de la glotte parce que si j’dis sveiki, ça veut dire bonjour en scandinave à un chinois en pensant qu’il est lithuanien, de quoi j’aurais l’air ? Vous voulez que j’vous l’dise ? Eh ben j’vais vous l’dire : j’aurai l’air d’un mauvais administrateur d’hôtels international que j’m’occupe." Mademoiselle Jade le reprend et lui fait savoir que "certains disent que c’est un emploi de confort". Une attaque qui n'est pas du goût de Nicolas Sarkozy : "Vous êtes terribles vous autres les journalistes à faire des polémiques avec des morceaux de fake-news. C’est un boulot à plein temps !".