La chronique de Laurent Gerra du 6 mai 2019

publié le 06/05/2019 à 09:45

Christophe Castaner est revenu sur ses propos après avoir qualifié "d'attaque" l'intrusion des manifestants dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 1er mai. Une réaction qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de son prédécesseur, Gérard Collomb : "Je le confonds souvent avec Pierre Richard. faut dire que Christophe Castaner qui ne casse pas grand-chose pourrait bien faire le remake de tous les films avec Pierre Richard". Le maire de Lyon s'explique : "L’agent de police dans "Un idiot à Paris", c’est lui quand il a quitté Forcalquier pour arriver place Beauvau. "Le distrait", c’est lui quand il roule des galoches dans les bars pendant que les gilets jaunes, ils cassent tout. "La chèvre", c’est toujours lui, je vous fais pas un dessin".



C'est désormais officiel, Francis Lalanne conduira une liste "gilets jaunes" aux prochaines élections européennes. Le chanteur dévoile son projet pour l'Europe en musique : "Ce serait la maison du bonheur. Faudrait virer tous les salauds d'Europe". Formée de plusieurs représentants du mouvement, sa liste se nomme "Alliance Jaune" : "Alliance c'est comme une alliance et jaune c'est comme quand on fait pipi sous la douche pour économiser l'eau des rivières. Elles aussi elles ont le droit de vivre pu****".

Cette campagne européenne passionne les chanteurs et Renaud souhaiterait également lancer une liste : "J'aurai bien fait la liste de l'alliance des jaunes puisque c'est un peu ma spécialité : le Ricard, le Pernod, le 51, le Duval. Mais c'est pas grave si elle est prise par Lalanne". Néanmoins, le chanteur ne s'arrête pas au jaune : "Il reste plein d'autres couleurs dans l'arc-en-ciel. On peut aussi faire la liste des rouges, des blancs et des noirs allongés". Étonnée, mademoiselle Jade lui demande sur quoi porte cette dernière. "Les noirs allongés c'est le café, le calva, gin, vodka. Mais il y aussi la liste écolo des verts frappés avec du Get 27 glaçon" lui résume Renaud.