Le meilleur de Laurent Gerra avec Patrick Sébastien et Valéry Giscard d'Estaing

publié le 05/05/2019 à 08:53

Patrick Sébastien a présenté son nouveau numéro de son émission "Couillon de culture" qui, cette semaine, va essayer de répondre à la question : "Faut-il reconstruire Notre-Dame à l’identique ?". Pour en parler, l'animateur a réuni Stéphane Bern, Christine Angot et Alain Finkielkraut. S'adressant à Stéphane Bern en premier, Patrick Sébastien se montre peu compréhensif face à l'ampleur de l'événement : "C’est bon, recommence pas à chialer, ça fait 15 jours qu’elle a cramé, c’est juste une église", tandis que le journaliste estime qu'il faut "la reconstruire à l’identique, en repartant des plans de Viollet-le-Duc".



Christine Angot n'est pas d'accord et "ne peut pas entendre cela" tout comme Patrick Sébastien : "Moi par exemple, à la place de la flèche, je verrais bien un dard géant". Un projet auquel n'adhère pas du tout Alain Finkielkraut : "Je désapprouve avec la plus grande fermeté l’idée d’une flèche en forme de zguègue, qui me semble aussi malvenue qu’une flèche en forme de minaret qui risque bien d’être mise en application si nous ne prenons pas garde".

Nos confrères du Point en partenariat avec RTL ont lancé une grande consultation pour choisir quelle personnalité pourrait le mieux incarner l’Europe sur nos billets de banque. Européen de toujours, Valéry Giscard d’Estaing est déçu de ne pas faire partie des nommés : "Elle est bidon votre consultation. Songez que dans votre consultation, après tout ce que j’ai fait pour l’Europe, je n’y suis même pas. Alors quand je vois qu’il y a même Mitterrand et Helmut Khol et que j’y suis pas, ça me fait quelque chose". L'ancien président de la République aurait apprécié être mieux reconnu : "Je me serais même contenté d’une petite pièce de dix centimes qu’on utilise pour acheter le pain" et estime mériter sa place plus que d'autres : "Dans votre consultation truquée il y a même Beethoven, un boche sourdingue, alors pourquoi pas moi ?"