La chronique de Laurent Gerra du 7 juin 2019

publié le 07/06/2019 à 10:15

Comme chaque année, de nouveaux mots et expressions font leur entrée dans le prestigieux dictionnaire du Larousse. Jacques Chancel, qui reçoit Georges Brassens, évoque les nouveautés avec le chanteur qui estime que la langue française est "la plus belle qui soit" même s'il ne lui rend pas "tous les hommages qu'elle mériterait". Le journaliste lui demande ensuite s'il y a encore des mots qui manquent au vocabulaire de notre langue, ce à quoi il lui répond : "Dans une de mes chansons, j'ai écrit à propos d'une partie bien agréable de l'anatomie féminine. C'est le talon d’Achille et le déshonneur de la langue française de ne faire que des mots entachés de bassesse à cet incomparable instrument de bonheur".



Les violents orages de la semaine ont provoqué de nombreux dégâts avec des inondations, des routes bloquées et des glissements de terrain. Mademoiselle Jade fait le point avec Haroun Tazieffe, catastrophologue : "Les pluies tropicales vont continuer de s'abattre sur la France entraînant une modification de la faune". Il se montre ensuite pour le moins inquiétants sur les conséquences de ces conditions météorologies : "Des crocodiles apparaîtront dans la Seine et mordront les mollets poilus des bobos qui se promènent en pentacour sur les voies sur berge en mangeant leurs glaces aux épinards".

Fabrice Luchini est venu évoquer le fooding, ce courant de cuisine né dans les années 2000, en évoquant une critique faite dans les Inrocks qui souligne que cette pratique "défend la gastronomie à portée de tous ceux qui veulent se nourrir de façon moins intimidante". L'acteur fait ensuite part d'un des endroits secrets spécialisés dans le fooding : "Chez Ana. Il s'agit d'un bar à vin qui change du mood du quartier. Un spot où l'échangisme culinaire est à son paroxysme."