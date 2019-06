La chronique de Laurent Gerra du 5 juin 2019

publié le 05/06/2019 à 10:35

Une étude révèle que les aliments ultra-transformés comme les soupes déshydratées, les plats tout préparés ou les sodas augmentent les risques d’accidents vasculaires et d’infarctus. Des résultats qui ne plaisent guère à Gérard Depardieu : "Ils veulent nous tuer avec leurs saloperies ! Déjà qu’on s’enfile du gaz d’échappement toute la journée avec les bouchons d’Anne Hidalgo, maintenant ils mettent du poison dans nos assiettes". L'acteur emblématique du cinéma français souligne toutefois à mademoiselle Jade qu'il est peu concerné par ce type d'alimentation : "Les plats tous préparés ça me déprime. T’as déjà vu des lasagnes industrielles ? C’est tout mou, sans consistance, on dirait de la bouffe prémâchée. Si la nature nous a donné des dents, c’est pour croquer, mâcher, déchiqueter, des bons radis croquants ou des bons morceaux de viande bien juteux".



Ce mercredi 5 juin, Phillippe de Villiers s'est montré particulièrement véhément envers RTL qui s'est, selon lui, "islamisé". Il le fait savoir à mademoiselle Jade : "Ne fais pas l’innocente, fille de radio ! Tu crois que je n’ai pas entendu l’appel à la prière tandis que je passais non loin de vos studios ?". Le président du Mouvement pour la France fait référence à un passage des Grosses Têtes où Laurent Ruquier a ironisé sur le cas de Jean-Jacques Peroni qui confond "Allah akbar avec aller au bar". Autre fait qui intrigue l'homme politique, la protubérance qu'il estime être un minaret. Agacée, son interlocutrice ne manque pas de le recadrer : "Ça s’appelle une antenne, c’est normal dans une radio. Vous devenez un peu obsessionnel avec les musulmans".

Lionel Jospin, l’ancien Premier ministre, est sorti de longues années de silence en appelant à voter Raphaël Glucksman aux élections européennes. Peu bavard, il a reconnu que son soutien n'avait pas eu beaucoup d’effet compte tenu du faible score du parti politique. Lionel Jospin a ensuite fait savoir qu'il s'intéressait à Marseille, non pas pour succéder à Jean-Claude Gaudin sur le fauteuil de maire mais pour "prendre la place de Roland Marci au bar du Mistral". Roland Marci n'étant autre que le gérant du célèbre bar figurant dans la série Plus Belle La Vie.