La chronique de Laurent Gerra du 4 juin 2019

et Jade

publié le 04/06/2019 à 09:51

Ce mardi 4 juin, Alain Juppé semble excédé et ne s'est pas présenté au Conseil constitutionnel. Il explique ses raisons à mademoiselle Jade : "J’en ai ras la casquette d’éplucher des projets de loi d’aménagement du territoire toute la journée avec des vieux qui sentent l’eau de Cologne, moi tu me connais je suis un homme d’action, j’aime quand ça bouge". Une lassitude qui pousse l'ancien maire de Bordeaux à prendre des mesures : "Gérard Larcher est en train de monter un mouvement avec les ténors de la droite. Formulé différemment : on relance le RPR, les affaires reprennent, les tontons flingueurs sont de retour". Un mouvement dans lequel figurera également Valéry Giscard d'Estaing qui affirme que s'il revient, "ce n'est pas pour faire de la figuration".



Le parquet de Paris a recadré Gérard Collomb à qui il reproche d’avoir communiqué sur les investigations de l’attentat de Lyon dont il est maire. Invité par mademoiselle Jade, l'ancien ministre de l'Intérieur se défend en soulignant quelques incompréhensions dans cette attaque au colis piégé : "Y a un truc qui m’chiffonne m’dame. Pourquoi le terroriste faisait du vélo alors qu’aujourd’hui tout le monde fait de la trottinette? ". Gérard Collomb n'a également pas manqué de critiquer son successeur Christophe Castaner : "J’ai jamais été au Macumba Club à boire des vodkas pomme entre deux galoches. Moi j’aime pas la vodka pomme, je préfère le Juliénas, le Beaujolais, le Chiroubles".

Patrick Balkany est en difficulté dans son procès qui s’intéresse désormais au financement de sa villa au Maroc qui aurait été payée par Mohamed Al Jaber, un homme d’affaire saoudien à qui il a accordé un projet immobilier de 950 millions d’euros dans sa ville de Levallois-Perret. Le maire Les Républicains s'en défend : "Foutaises ! Je n’ai jamais rencontré cet homme ! Laissez mon ami Mohammed en dehors de tout ça !", avant d'ajouter, en se trompant, qu'il ne parlerait "qu’en présence de son avocat maître Dupont-Aignan et non Dupont-Morreti.