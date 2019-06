La chronique de Laurent Gerra du 6 juin 2019

publié le 06/06/2019 à 09:48

Après la lourde déconvenue des Républicains aux Européennes, La République En Marche (LREM) tente de convaincre des ténors de la droite de la rejoindre. Un appel également promulgué par le Rassemblement National et sa présidente Marine Le Pen : "Je vais me gêner ! Ils viendront à la soupe car chez nous la soupe est bonne, madame ! Au menu kartoffel et wurst de porc, madame !" La candidate à l'élection présidentielle dévoile d'ailleurs la manière dont elle va s'y prendre pour les séduire : "En leur disant que ma passion, c’est les pages saumon du Figaro, que j’ai un papa et une maman et qui si ça leur plaît, je peux même me mettre un serre-tête en velours".



Dans le journal Le Point, Frédéric Martel, l'auteur de Sodoma qui a révélé l'ampleur de l'homosexualité dans l'Église, affirme qu’au Vatican même, je cite : "la drague est partout". Des révélations difficiles à accepter pour le pape François : "Je n'en peux plus. La coupe est pleine. J'ai le calice qui déborde. Au lieu d’étudier l’ancien et le nouveau testament, mes évêques passent leur temps sur Tinder et Adopteuncuré.com". Cette pratique a également été adoptée par l'ancien pape, Benoît XVI : "Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mon frère Yvus Calvinus, que j’ai pêché en pensée, en parole, par action et pas omission sur Gleeden.com".

Toute la presse people ne cesse de parler du régime et la perte de poids de Thierry Ardisson, qui a perdu 12 kilos. L'intéressé explique cette métamorphose à mademoiselle Jade : "J’en avais marre d’être gaulé comme une bouteille d’Orangina. Quand on est marié à une femme plus jeune que soi, il faut prendre soin de 'phiphi', il faut prendre soin de son 'zizique', il faut prendre soin de son physique". En effet, son épouse Audrey Crespo-Mara a eu un rôle central dans ce changement : "Elle ne m’a pas mis la pression, mais je sentais bien que depuis quelques temps, quelque chose n’allait pas". Intriguée, mademoiselle Jade se demande si ce n'est pas finalement à cause de cette façon de doubler les syllabes de certains mots que son couple a été mis en péril.