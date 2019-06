Le meilleur de Laurent Gerra avec Dominique Strauss-Kahn et Franck Ribéry

publié le 02/06/2019 à 08:10

Dominique Strauss-Kahn s'est rendu Roland-Garros. Et avoue à Mademoiselle Jade : "Moi je ne manquerai ça pour rien au monde !". L'ancien patron du Fond monétaire international confie qu'il est "plutôt tennis féminin, surtout en double". Ce qui ne surprend guère son interlocutrice. "Alors vous allez me dire : 'Why female tennis ?' Ce qui me plait avant tout, ce sont les petits cris que les joueuses poussent à chaque effort, et puis leur petite jupette qui, lorsqu'elles servent, laissent entrevoir leur jolie culotte", ajoute DSK.





Les championnats du monde de tonte de moutons ont lieu chaque année en Nouvelle-Zélande. La porte-parole des éleveurs de ce pays demande que cette activité - qui requiert des qualités athlétiques certaines - soit homologuée comme sport olympique. Franck Ribéry a un commentaire à faire. "Je trouve ça normal que les élévateurs zélandois' y veulent que ceux qui tontent les moutons soient reconnus comme des sportifs olympiques", commente le footballeur, imité par Laurent Gerra.

Mademoiselle Jade lui fait remarquer qu'on ne dit pas les "Zélandois", mais les "Néo-Zélandais". Réponse de l'intéressé : "Zélandois, zélandais, Zindiens, c'est pareil ! C'est des gars qui n'arrêtent pas de tonter les moutons".