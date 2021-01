La chronique de Laurent Gerra du 6 janvier 2021

publié le 06/01/2021 à 11:11

François Bayrou a lancé l'idée d'un passeport sanitaire, qui conditionnerait l'accès de certains lieux à la vaccination contre la Covid-19 : "En tant que Haut-commissaire au plan, j'ai déployé mes grandes oreilles télescopiques et réfléchi avec ma grosse tête toute rouge et il en est sorti cette belle idée", indique François Bayrou avant de développer : "Si vous voulez aller diner au restaurant la Patata de la zone commerciale du Grand Pot, entre La Halle aux Chaussures et le Monsieur Meuble vous devrez montrer votre passeport sanitaire à l'entrée". Un passeport qui fonctionnerait dans tous les restaurants et autres lieux publics, même dans les lieux culturels tels que les cinémas et théâtres, qui sont aujourd'hui fermés.

De son côté, le pape François a annoncé que l'Église allait consacrer son année 2021 à la famille. Il souhaite notamment aider les couples, après leur union, un "message de paix pour les messieurs et les dames qui se disputent pour tout et n'importe quoi". "Encore plus que la paix du Christ, je veux la paix des ménages", explique le pape avant de préciser : "quand le monsieur au lieu de passer le temps à regarder le foot à la télé il passe l'aspirateur et la serpillère".

La crise sanitaire a créé une situation économique sans précédent dont les effets devraient se faire sentir très fortement en 2021, comme l'indique notre spécialiste économique François Lenglet : "2021 sera une année krach boum hue ! Tout d'abord on aura un krach de la bourse, puis un boum du chômage et enfin un hudada pour tenter de relancer l'économie qui refusera d'avancer !", détaille-t-il.