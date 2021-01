La chronique de Laurent Gerra du 5 janvier 2021

publié le 05/01/2021 à 10:40

Le début de l'année 2021 a été marqué par l'interpellation des organisateurs d'une rave-party organisée en Bretagne. La fête illégale a rassemblé 2.500 fêtards malgré l'épidémie et les mesures sanitaires préconisées par le gouvernement.

Suite à cet événement, Jean Castex, le Premier ministre, a souhaité prendre la parole. "Françaises, Français, jeunes, jeunes, contre nos recommandations, vous avez organisé des surboums, vous serez donc consignés dans vos chambres et privés de dessert pendant toute l’année 2021".

Le Premier ministre a ensuite adressé un message aux personnes âgées "Françaises, Français, il est temps de sortir Mamie de la cuisine, à condition qu’elle ait bien tout fini sa bûche".

Olivier Véran était l'invité de RTL ce matin pour s'exprimer au sujet du début chaotique de la campagne de vaccination. Comment ne pas penser à notre série expérimentale : "Les Sinoks", racontée par Claude Piéplu ? L’épisode du jour s’intitule : "Plus ça rate et plus ça a de chances de finir par marcher".

Piéplu explique "qu'en ce temps-là, sur la Planète des Sinoks, après bien des mois d’attente, les vaccins étaient enfin arrivés et le gouvernement Sinok se réjouissait." Mais, sur la Planète des Sinoks, rien n’était simple. "Car certains Sinoks ne voulaient pas se faire vacciner de peur de tomber malades alors que d’autres Sinoks tombaient malades de ne pas pouvoir se faire vacciner."

Thierry Ardisson va revenir à la télévision sur le service public avec une émission où il interviewera des personnalités disparues, ramenées à la vie grâce à des technologies numériques. RTL s'est procuré le premier numéro avec une interview de Serge Gainsbourg qui n'apprécie pas cette nouvelle époque : "Je retourne là-haut", conclut-il a la fin de l'interview.