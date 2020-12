Le meilleur de Laurent Gerra avec le Premier ministre Jean Castex

publié le 19/12/2020 à 07:57

Jean Castex est en studio pour faire une annonce, mais le démarrage est un peu compliqué : "Mes fiches... elles sont là. Mes lunettes ? Je les ai sur le tarbouif, mais qu'est-ce que j'ai foutu de mon slip... ah ! il est sous mon falzar", commence le Premier ministre, un peu désorienté.

"Mes chers concitoyens, en responsabilité, nous avons décidé d'ouvrir les théâtres, à condition qu'il n'y ait pas plus de personnes dans la salle que sur scène. Ainsi, pour les one man show, un seul spectateur sera autorisé à voir le spectacle et il fera lui-même le son et la lumière", annonce Jean Castex avant d'admettre une erreur : "ah ! zut, je me suis trompé de fiche, ça c'était celle préparée par Roselyne".

Il reprend : "En responsabilité, nous avons décidé de reporter 2021 à 2022, à condition que nous soyons en capacité, en 2022, de manger la bûche de 2020 avec papi et mamie".