La chronique de Laurent Gerra du 5 février

publié le 05/02/2020 à 11:35

Alors que Marine Le Pen vient d'officialiser sa candidature à l’élection présidentielle de 2022, elle appelle d'ores et déjà au soutien des Français : "Vendredi 8 avril je compte sur vous, dès le premier tour" avant de prouver son assurance, "Le 23 avril 2022 je donne rendez-vous Place de la Nation pour fêter la victoire avec un grand spectacle comique de Jean Roucas et Robert Ménard.

Selon une étude Yougov, pour l'application Once : 80% des utilisateurs des applications de rencontres n'en sont pas satisfaits. Pour comprendre, Mademoiselle Jade reçoit le spécialiste scientifique Michel Chevalet. "Un message de coquinou75 qui écrit 'Coucou Marguerite, veux tu voir ma ...?' on le voit, coquinou75 n'adopte pas la bonne approche pour séduire une femme romantique qui cherche l'amour pour une relation stable et durable".

Les vins naturels et biodynamiques ont envahi les bars à vin de nos grandes villes et deviennent un véritable phénomène de société. Le scientifique Hubert Reeves, vient nous éclairer sur l'importance des Astres, "En tant qu'astrophysicien avec la tête dans les étoiles, mais ayant gardé les pieds sur Terre, je suis obligé de vous dire que les vins biodynamique, c'est une vaste fumisterie".