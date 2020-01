La chronique de Laurent Gerra du 30 janvier 2020

publié le 30/01/2020 à 10:36

Ce vendredi 31 janvier, à minuit, le Royaume-Uni sortira définitivement de l'Union européenne, mais selon le Fonds monétaire international, l'apocalypse prévue n'aura pas lieu. Dominique Strauss Kahn, ancien patron du FMI et imité par Laurent Gerra, le confirme: "Quand on quitte une union, on peut aller voir ailleurs et débourser ses liquidités, c'est le principe du libre-échang(isme)..."

Jack Lang, lui, s'en prend au ministre de la Culture, Franck Riester par la voix de Laurent Gerra : "C'est un lâche Eustache. De peur de se faire séquestrer par des intermittents à bonnet péruvien, inquiets pour leur retraite, il a annulé ses vœux à la BNF (...) La seule bonne chose qu'il ait faite : c'est la grève interminable qu'il a déclenché à Radio France."

TF1 lance une nouvelle émission vendredi 31 janvier, Star à nu. 15 personnalités, chanteurs, animateurs, comédiens, sportifs, vont se déshabiller pour la bonne cause. Il s'agit de sensibiliser au dépistage du cancer du testicule, de la prostate et du sein. Une émission étonnante que Guy Lux aurait certainement animée avec entrain.

Pascal Praud parle de la "campagne des municipales à Paris". "Après Benjamin Grivaux qui veut déplacer la gare de l'Est à Pontault-Combault et Cédric Villani qui veut mettre la gare du Nord à Saint-Denis, Anne Hidalgo va-t-elle proposer de déplacer la gare de Lyon à Lyon ?"