La chronique de Laurent Gerra du 3 février

publié le 03/02/2020 à 10:56

Alors que l'épidémie de coronavirus chinois inquiète la planète entière, faisons le point sur cette menace qui n'est pas seulement sanitaire mais aussi économique.

"En économie, quand Wall Street a la fièvre, le monde entier grelote. Et quand la Chine éternue, le monde entier est recouvert de morve", déclare François Lenglet, imité par Laurent Gerra. Mais faut-il s'attendre à des répercussions mondiales ?, lui demande Mademoiselle Jade : "C'est bien possible. Prenons le cas des investisseurs qui ont délocalisé leurs usines là-bas parce que la main d'oeuvre est moins cher : on peut dire que la pandémie va leur fait très mal au capital universel de liquidité, au CUL donc", ajoute-t-il.

Autre conséquence ? "Il y a du pour et du contre. Prenez les masques de protection : si tout le monde en porte, on verra moins les gueules de cons dans les transports ou chez soi, c'est positif pour le moral des ménages. Le contre, c’est qu'il faut éviter le contact avec les rats donc les touristes ne pourront plus fréquenter les rues de la capitale et ça c’est négatif pour le commerce", a-t-il expliqué.