La chronique de Laurent Gerra du 4 février

publié le 04/02/2020 à 10:40

Le projet de réforme des retraites est en cours d'étude au Parlement et là encore l'opposition contre le texte se manifeste, notamment via le leader la France insoumise Jean-Luc Mélenchon : "Il est pas là mon Ruffin ? Ah, il recopie les amendements qu'on a déposé à l'Assemblée Nationale contre la réforme des retraites à Macron et toute sa clic !", a-t-il lancé imité par Laurent Gerra.

Dominique Strauss-Kahn est venu nous parler du procès d'Harvey Weinstein : "J'ai lu le Parisien d'hier, cet article indigne à propos d'Harvey vieille p**e, euh Weinstein ! Je suis heureux de voir néanmoins que ce grand reproducteur, euh producteur a repris du poil de la b**e euh la bête !", a-il expliqué.

Dans le petit monde des chaînes d'informations en continu, la concurrence est rude et on vient d'apprendre que BFM TV a vu son audience baisser en 2019, on en parle avec le directeur de la chaîne, Marc-Olivier Fogiel. "Non mais je rêve, la fille à RTL, elle fait une breaking news dans le morning à Calvi, pour dire qu'on baisse, elle dit même pas qu'on reste leader. On est leader devant la chaîne Météo, on est leader devant Marc Dorcel TV on est même overleader devant franceinfo", dit le présentateur.