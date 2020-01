La chronique de Laurent Gerra du 31 janvier 2020

publié le 31/01/2020 à 11:02

Les juges du pôle financier ont ordonné le renvoi de François et Pénélope Fillon devant le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics.

Une affaire qui pourrait inspirer à Robert Hossein un grand spectacle dont il a le secret, avec Gérard Depardieu dans le rôle de François Fillon et Jane Birkin dans celui de Pénélope Fillon :"Je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est dégueulasse", se désole-t-elle imité par Laurent Gerra. "Mais Pénélope, ça fait 37 ans que t'es en France, t'es toujours pas foutu de bien articuler le français ! Comment veux-tu qu'on me croit quand je dis que tu écrivais mes notes ?", lui répond son mari.

Bernard Lavilliers ne soutient plus les "gilets jaunes" :"Ils m'arrêtent à chaque rond-point quand je suis On the road again, again...". Il a même déclaré que la seule alternative était Emmanuel Macron même "s'il était entouré de stagiaires".

La semaine dernière, un projet de loi sur l'épuisement professionnel ou burn-out était présenté à l'Assemblée nationale. Pour parler de ce mal contemporain, Marc-Olivier Fogiel était l'invité de Mademoiselle Jade : "La loi sur le burn-out c'est hyper important mais c'est pour les gens over-bookés".

Laurent Ruquier, lui, ne se sent pas particulièrement concerné par le burn-out : "Et non ! On est jamais crevés ! Ni burn-août, ni burn-juillet (...) mon secret c'est de regarder la télé. Je regarde Les enfants de la télé, On n'est pas couché, Les grosses têtes télé, Les enfants des grosses têtes..."