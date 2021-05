La chronique de Laurent Gerra du 4 mai 2021

publié le 04/05/2021 à 09:44

Jean-Luc Mélenchon est revenu d’Amérique du Sud accompagné visiblement. "Maintenant, ils me suivent partout avec leurs sombréros, leurs guitares et leurs maracas à la con ! Mais il fallait que je revienne en France pour sauver le pays ! La junte militaire ne passera pas ! No pasaran les gringos en kaki !". Le président de la France Insoumise parle "des généraux qui veulent prendre le pouvoir par les armes !".

François Ruffin, député de la Somme sous la bannière "Picardie debout" avec le soutien de plusieurs partis de gauche radicale dont La France Insoumise explique "on va aider le président Macron à résister au putsch de la junte militaire. Tenez regardez, je me suis fait un tee-shirt à message, c’est écrit dessus : tous avec Macron, les généraux au peloton". Ce à quoi Jean-Luc Mélenchon répond : "Tais-toi Ruffin ! On s’en fout de Macron !".

Des affrontements, désormais quotidiens, avec la police minent de nombreuses villes de France. Le rappeur MC Batârd est en direct sur RTL pour en parler. "Merci de m’inviter pour que je peux m’essprimer mon appel au calme pour dire aux jeunes qu’ils arrêtent de taper sur la poooolice !", avant d'ajouter qu'il ne défend pas police : "Je défends mon business. A cause des jeunes qui jettent des cocktails Roumanov sur les voitures, les clients ils osent plus venir acheter du teuchi".