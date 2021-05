Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean Castex

publié le 01/05/2021 à 09:51

Selon de nombreux sondages, la popularité du Premier ministre est en berne. Le locataire de Matignon ne ménage pourtant pas ses efforts pour essayer de gérer la crise sanitaire.

"Ne vous fiez pas aux enquêtes de l'Iflop ou de la Safresse, je suis très populaire, très populaire. On m'écrit de partout. Pas plus tard que la semaine dernière on m'a envoyé des cadeaux olé-olé à Matignon", se défend le Premier ministre. Des gérantes de boutiques de lingerie, considérées comme non-essentielles avaient adressé des sous-vêtements à Jean Castex en lui demandant : "N'est-ce pas la première chose que vous enfilez le matin ?!"

"Ce matin, en responsabilité, je réponds à ces madames, que le matin je n'enfile ni string, ni tanga, ni panty, ni culotte fendue, le matin, quand je le retrouve, j'enfile mon caleçon long en thermolactyl s'il fait frais ou sinon un kangourou Manufrance en cotonnade s'il fait doux", rectifie le chef du gouvernement.