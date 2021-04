La chronique de Laurent Gerra du 30 avril 2021

publié le 30/04/2021 à 10:40

La situation économique de la France est très inquiétante. Face à la crainte d'une chute cumulée de la production et du pouvoir d'achat, François Lenglet, imité par Laurent Gerra tente de prévoir le phénomène avec une réponse d'économiste : "Peut-être bien que oui, peut-être bien que non". Malgré des indicateurs au rouge, il rappelle notamment l'augmentation de plus de 100% des ventes de claquettes de piscine ou encore un marché du lait en bonne santé, la vache n'ayant que très peu de gènes communs avec le pangolin.

Toujours dans ce contexte sanitaire compliqué, Jean-Baptiste Guégan s'est confiné en Belgique. "Bonjour, c'est moi. Effectivement je suis confiné en Belgique pour préparer mon nouvel album" avec son fils David Guégan, confirme-t-il à mademoiselle Jade, par la voix de l'imitateur, après des rumeurs dans les magazines. "La terre brûle sous mes pieds, et je ne sais pas m'arrêter", chante-t-il.

De son côté, Didier Raoult continue sa croisade médiatique. "Sous la blouse blanche du docteur, il y a un philosophe humaniste qui donne du bonheur aux gens. Il faut arrêter de faire peur aux gens", explique-t-il via Laurent Gerra pour justifier sa présence dans les médias, avant de rappeler que le coronavirus est "comme le poncho" de mademoiselle Jade, "il est saisonnier".