La chronique de Laurent Gerra du 22 avril 2019

publié le 22/04/2019 à 10:13

Une étude publiée dans Le Figaro révèle que 8% des plus de 75 ans fréquentent les sites de rencontres sur Internet. Mademoiselle Jade reçoit l'un d'eux, qui a préféré garder l'anonymat sous son pseudo "VGE74" et qui raconte son expérience : "J'ai fait la connaissance d'une coquine niçoise qui me proposait de lui ouvrir son palais des délices". Étonnée, mademoiselle Jade reconnaît que ces sites de rencontres amènent des situations plus pimentées qu'elle ne le pensait. Touché, cet internaute souligne que "c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure marmelade".





José Bové, imité par Laurent Gerra, n'est pas venu les mains vides ce lundi 22 avril. "Ah bas oui, j'ai apporté une bonne bouteille !", lance-t-il à Mademoiselle Jade, intriguée par l'étiquette affiche l'indication "Cuvée Bové". "Vous faites du vin, maintenant ?", demande-t-elle à son interlocuteur. "C'est vrai que les vins de l'Aveyron, et surtout ceux du Larzac, se comptent sur les pieds d'une chèvre", explique l'eurodéputés français du groupe Vert/ALE.

"On a quand même un vignoble millénaire, avec les Marcillac, les vins d'Antraigues ou encore les côtes de Millau. Alors je me suis dit que je pourrais m'y mettre", poursuit le pourfendeur de la malbouffe. Il confie qu'il produit du mousseux.