La chronique de Laurent Gerra du 23 avril 2019

publié le 23/04/2019 à 10:13

Emmanuel Macron et son épouse ont passé le week-end pascal dans leur maison du Touquet, une semaine après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame : "Il est important que tu montres ton soutien aux catholiques", suggère Brigitte Macron au président de la République qui affirme que son délai de reconstruction était déjà une belle marque de soutien : "Je leur ai promis que dans moins de cinq ans, j’allais inaugurer la nouvelle LVMH Notre-Dame of Paris Arena Center".



Après l’émotion unanime qu’a suscitée l’incendie de Notre Dame de Paris, le temps est venu de songer à sa reconstruction et déjà les projets se multiplient comme l’a annoncé Franck Riester, le ministre de la Culture. Invité par mademoiselle Jade, Jack Lang a sa propre idée concernant la nouvelle flèche de la cathédrale : "Ce pourrait être par exemple un phare pour illuminer la night parisienne qui n’est plus ce qu’elle était, il faut bien le dire. Ou bien une colonne de Buren géante, ou un canon à confetti pour arroser les bateaux mouches ou tout simplement un roof top pour prendre un last drink après une soirée mousse au Queen".

Michel Houellebecq a été fait chevalier de la Légion d’honneur la semaine dernière à l’Elysée. Dans son discours, Emmanuel Macron l'a, à juste titre, qualifié d'auteur romantique comme le souligne l'écrivain : "Oui, je suis un grand romantique. Pour la Saint Valentin, j’emmène toujours ma femme dîner au Flunch". Le prix Goncourt en 2010 montre à quel point cette distinction a changé le cours de sa vie : "La médaille me sert de jeton à caddie quand je fais mes courses au Carrefour Market de l’avenue de Choisy"