La chronique de Laurent Gerra du 22 juin 2020

publié le 22/06/2020 à 09:47

Après avoir appelé à désarmer la police, Jean-Luc Mélenchon souhaite maintenant désarmer les gangs qui se sont exprimés à Dijon. Mais lorsque Mademoiselle Jade l'interroge sur cette prise de position, le chef de file de LFI perd quelque peu son calme : "Fais comme les flics américains, mets un genoux à terre devant moi, et plus vite que ça ! Prosterne-toi devant Méluche Ier (...) tu me touche pas, la République c'est moiiiiiiii !".

Les récents événements violents survenus à Dijon ont choqué l'opinion publique, pour faire le point sur cette nouvelle menace intérieure, le grand spécialiste des méchants John Rambo fait le point de façon radicale : "Y'a pas de point à faire, y'a juste un point à foutre dans la gue*le de l'ennemi de l’intérieur. Et si l’ennemi il a des kalachnikovs, tu sors ton bazooka".

C'est au tour de Pascal Praud de faire son entrée en studio, il annonce que dans Les auditeurs ont la parole, ce sera la fête de la musique qui sera abordée : "Les bobos qui se sont agglutinés sur les Buttes-Chaumont ou au canal Saint-Martin pour écouter geindre des chanteuses à franges, vont-ils relancer le coronavirus ?", s'interroge-t-il.