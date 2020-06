Le meilleur de Laurent Gerra avec Christophe Castaner et Eddy Mitchell

publié le 20/06/2020 à 09:55

Les relations entre Christophe Castaner et les policiers ne sont pas prêtes de s'arranger. Le ministre de l'Intérieur a réaffirmé sa volonté d'interdire la clef d'étranglement. Christophe Castaner est entré en studio mais "dépêchez-vous, j'ai un after au Macumba, un haut lieu de vie nocturne racisé", annonce-t-il d'entrée.

Les policiers ont l'impression qu'il les lâche mais "au contraire, je leur donne une toute nouvelle panoplie d'arrestation. Je propose de remplacer la placage ventral par le placage verbal", annonce le ministre.

Malgré tout, "si cette méthode est encore trop violente, je demanderai aux policiers d'appliquer la méthode de l'obligeance. Il fera face au délinquant et lui demandera 'bonjour monsieur, auriez-vous l'obligeance de lâcher ce fusil, vous risquez de vous faire un gros bobo'".

Le film Autant en emporte le vent, jugé raciste, a été retiré de la plateforme HBO. On en parle avec notre grand spécialiste de cinéma Eddy Mitchell. "Je m'inquiète parce qu'il ne faut plus rien s'approprier des autres cultures. J'ai bien peur de devoir quitter Eddy Mitchell pour Claude Moine et La Ballade de Memphis pour la raie de côté de Paris IXe arrondissement".