Le meilleur de Laurent Gerra du 19 juin 2020

publié le 19/06/2020 à 10:05

Avec le déconfinement, les Français peuvent enfin prévoir de partir en vacances, et c’est le cas de José Bové. "Avec mon Danny on a décidé d’aller en randonnée dans le Larzac et de faire du camping sauvage. Mais attention, on a beau être des vacanciers, on reste des écolos avant tout (…) Les fringues, on n’en emmène pas. Déjà qu’on ne se change jamais dans l’année, on ne va pas faire d’effort pendant les vacances", explique-t-il imité par Laurent Gerra.

François Bayrou lui aussi est sur le point de partir en vacances. "Je compte partir dans le centre. Dans le Massif centriste, et plus précisément dans l’Allier, car en ce moment, des alliés, c’est ce dont je manque le plus. Cette année, pour économiser l’organisation d’une université d’été, j’ai décidé de prendre mes vacances avec la totalité des membres du MoDem. Il y aura ma femme, Marielle de Sarnez, et Jean-François Kahn. Un petit gîte rural suffira", annonce-t-il, caricaturé par Laurent Gerra.