Le meilleur de Laurent Gerra du 18 juin 2020

publié le 18/06/2020 à 10:03

Patrick Sébastien était dans le studio de RTL ce jeudi 18 juin. JK Rowling a créé une vaste polémique en écrivant des tweets jugés transphobes. C'est le sujet de la nouvelle émission de débats Doigt de réponse de l'animateur, "l'émission qui met un doigt au politiquement correct" selon lui.

La tension monte entre les écologistes et les éleveurs dans les Pyrénées depuis la découverte d'un ours tué par balles. "Les écolos qui défendent les ours ils sont tous vegans, mais l'ours, lui, il est pas vegan. Il ne se nourrit pas avec des saucisses de tofu et du quinoa. Il se nourrit avec des brebis, il a bon appétit le bougre", assure Jean Lassalle, imité par Laurent Gerra.

Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, est aussi présent dans le studio. "En ce moment je prends beaucoup des 'culs", explique le chanteur après des déprogrammations de concert. "Je prépare aussi un disque pour les enfants avec mon ami Jean-Guy Bébéard qui est aussi sosie vocal comme moi", poursuit-il.