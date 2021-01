La chronique de Laurent Gerra du 18 janvier 2021

publié le 18/01/2021 à 10:11

Alors que le couvre-feu à 18h a été étendu à toute la France depuis samedi 16 janvier, le Premier ministre a tenu à lancer un appel aux Français.

"Les graphiques et les camemberts d'Olivier Véran sont formels : les Français contournent le couvre-feu à 18h en commençant l'apéro à 17h50. Et le Conseil scientifique est formel : boire un litre et demi de Pastis en 10 minutes est mauvais pour la santé. Nous risquons donc l'explosion des services hospitaliers", a déclaré l'exécutif français qui entend avancer le couvre-feu à 16h pour "éviter l'effet goûter".

De son côté, l'acteur Gérard Depardieu dénonce cette nouvelle mesure contraignante. "Fumier ! Je vais me le faire l'autre ahuri avec sa tête d'endive à lunettes. J'ai compris son manège : c'est pas le Covid qu'il veut éradiquer. Ce sont les deux seules bonnes choses de la vie : la bouffe et la picole ! Avoir fermé les bistrots et les restos', ça ne lui suffit pas ! (...) J'ai faim nom de Dieu !".

Dans un entretien au Parisien, Jean-Marie Le Pen a confié avoir contracté le virus sans s'en être rendu compte. "Ce n'est pas une petite bestiole à picots d'origine asiatico-mandarino-pangolino-chintok qui risque de m'interrompre dans l'écriture de mes mémoires", lance l'ancien président du Front National. "Si cette mauviette de virus avait eu le courage de m'attaquer en face, il aurait passé un mauvais quart d'heure", ajoute-t-il.