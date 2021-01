Le meilleur de Laurent Gerra avec Thierry Ardisson et Serge Gainsbourg

publié le 17/01/2021 à 07:43

Thierry Ardisson va revenir à la télévision sur le service public avec une émission où il interviewera des personnalités disparues, ramenées à la vie grâce à des technologies numériques. RTL s'est procuré le premier numéro : "Salut les dédés, salut les cécés, salut les décédés. Ce soir, pour ma nouvelle émission où je me prends pour Dieu, je rappelle sur Terre Serge Gainsbourg", se réjouit l'animateur.

"P*tain mer*e, qu'est-ce que tu viens me faire chier. Si Dieu est un fumeur de havanes moi j'suis un fumeur d'gitanes. Tu sais comment on appelle les cigarettes mon p'tit gars ? Des clous de cercueil, classe hein". Mais lorsque le chanteur demande à ce qu'on lui allume une cigarette, Thierry Ardisson lui apprend qu'en 2021, on ne fume plus sur les plateaux télé : "Merdeuuuuh, j'espère que tu m'a au moins prévu des canons, et je parle pas d'alcool, je parle des petites cocottes, c'est pas dégueu les petites cocottes", dit Serge Gainsbourg .

Au cours de la discussion, l'animateur met à jour Gainsbourg sur ce qu'il est correct ou non de faire en 2021, de quoi agacer le chanteur : "Je retourne là-haut", conclut-il.