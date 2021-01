Le meilleur de Laurent Gerra avec Guy Lux et Léon Zitrone

publié le 16/01/2021 à 08:11

La stratégie de vaccination est très critiquée en France. Notre pays, en nombre de personnes vaccinées, reste très en retard sur ses voisins européens. Alors, on a imaginé l’Eurovision des vaccins, animé par les papes du divertissement, les regrettés Guy Lux et Léon Zitrone : "On croit très fort au candidat français, Olivier Véran. Il a un CV de médecin, mon vieux, qu’est plus long que la liste de courses de ma femme", lance Guy Lux tandis que Zitrone arrive en panique : "Guy ! Guy Lux ! Des résidents d’un Ehpad qui réclament des vaccins mais n’en ont pas viennent de s’en prendre à moi. J’ai reçu un coup de canne, ils m’ont cassé mes lunettes !", raconte-t-il.

Guy Lux décide alors d'appeler Gennaro, au SVP 11 11 Balzac 32 : "Alors Gennaro, on en est où sur les scores du nombre de vaccinés ?", demande-t-il. "Royaume-Uni : 500.000, Israël : un million, France : deux", indique Gennaro. "Comment ça deux ? Deux millions ?", s'interroge Guy Lux. "Non, deux personnes vaccinées ! Il s’agit de Robert et Bernadette de la maison de retraite des œillets joyeux", répond alors Gennaro. "C’est qui est bien, c’est qu’en France on connaît tous les vaccinés par leur prénom", positive l'animateur.