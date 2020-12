Le meilleur de Laurent Gerra avec Gérard Depardieu

publié le 05/12/2020 à 07:58

Les fêtes de fin d'année arrivent, dans un contexte très particulier de crise sanitaire. Les réunions familiales seront autorisées, mais Rémi Salomon, le président de la commission médicale de l’AP-HP a déclaré : "à Noël, il ne faut pas manger avec papy et mamie". Une phrase qui fait réagir Gérard Depardieu : "Et pourquoi ils les envoient à la cuisine, les vieux ? C’est quoi la prochaine étape : la gamelle du clébard pour le grand-père ?".

Visiblement remonté, l'acteur français va même plus loin : "On est pas débile, on ne va pas leur rouler des pelles à Papy et Mamie". Selon lui, "ce serait peut-être bien de leur demander leur avis aux vieux. "Ils ont peut-être plus de dents mais ils ont une langue" a-t-il affirmé à mademoiselle Jade en proposant de se faire tester, "et si on est pas malade, on ira manger la bûche".