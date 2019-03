La chronique de Laurent Gerra du 14 mars 2019

publié le 14/03/2019 à 11:18

Les têtes de listes du Rassemblement National et de la France Insoumise aux européennes sont très jeunes. "Ah ah ! Ça vous la coupe !", se vante Marine Le Pen, qui invite Jordan Bardella à prouver qu'il est différent de son père : "VoYez-vous, je n’ai rien à voir, n’est-ce pas, avec ce crypto-facho-libéralo-borgno-poujadiste de maréchal Le Pen !", assure le jeune porte-parole du bureau national du RN, qui aime les biscuits mais pas "les petits beurres".



"Heure d'été" est le nouvel épisode de la saga provençale Macron des sources, située dans "le vallon des Darmanin" avec Daniel Auteuil dans le rôle de Ugolin et Yves Montand dans celui du Papet. Extrait : (Ugolin) "Tu sais, Papet. En venant, j’ai croisé la Marlène sur la place du café des Tilleuls, elle est bien jolie ma foi, et elle m’a regardé drôle…", (Papet) : "La Marlène, tu as dit ? Mais c’est une Schiappa, la Marlène ! Jamais tu la feras rester à la maison à faire le repassage et à t’élever les petits."

"Booba de Contention" est de retour avec quelques rimes pour parler des "gilets jaunes" : "Moi j’aime les vêtements stylés, Et eux ils savent pas s’habiller, Un gilet jaune c’est pas un look, Alors je leur dis nardine a mook". Un morceau "sensible au côté esthétique de la chose", observe Jade.