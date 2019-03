La chronique de Laurent Gerra du 13 mars 2019

publié le 13/03/2019 à 11:19

François-Xavier Bellamy sera le candidat des Républicains aux élections européennes. Ce prof de philosophie de 33 ans se confronte pour la première fois au monde politique. Pour en parler, Mademoiselle Jade accueille l'ex-leader de la droite et ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. "Un agrégé de philosophie chez Les Républicains ? Il a du boulot, le prof de philo, avec Estrosi et Morano... Non mais j'suis pas là pour dire du mal". Mademoiselle Jade lui rappelle néanmoins que François-Xavier Bellamy est un homme brillant : il l'a prouvé avec " Demeure", son dernier livre. "Il aurait dû ajouter un accent à son titre", lui répond Nicolas Sarkozy. "Un 'é' à la fin de 'Demeure'. Demeuré... Comme ça il aurait écrit la biographie de Laurent Wauquiez !"



"J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu", le livre de Philippe de Villiers, est sorti la semaine dernière et fait déjà grand bruit. Ses thèses portent notamment sur les pères fondateurs de l'Europe qui auraient été corrompus par le nazisme, la CIA et l'argent. Mais, selon Mademoiselle Jade, certains y voient surtout du plagiait et des thèses complotistes. "Tais-toi, fille de radio !", lui répond Philippe de Villiers. "Ne te répands pas dans le stupre de l’infamie. Mes thèses sont aussi sérieuses que celles de mon illustre aîné Gérard de Villiers et ses écrits sulfureux qui nous ont donné le goût de la géopolitique !" Et le fondateur du Puy-du-fou informe que des suites seront prévues à son ouvrage : "J'ai la trique à Maastricht", "Se faire péter la rondelle à Bruxelles", "J'l'ai dans le rectum au traité de Rome"...

Samedi 16 mars, Stéphane Bern sera sur France 3 à l’affiche du téléfilm "Meurtre en Lorraine", dans lequel il campe un lieutenant de gendarmerie à la tête d'une enquête. Le comédien, que Mademoiselle Jade accueille sur RTL, lance d'ailleurs un appel aux réalisateurs en manque d'enquêteur. "Vous voulez une démonstration ? Je peux vous faire le lieutenant Columbo si vous voulez. 'Dites-moi m’sieur, y a un petit détail qui me chiffonne… Ça m'est venu hier soir en discutant avec ma femme...'" Un talent qui rend jaloux Patrick Bruel... "Stéphane Bern comédien ? Mais c'est une honte ! Y en a marre de ces animateurs qui piquent leur boulot de comédien aux chanteurs ! Moi aussi je peux faire Bern si je veux : 'Il est où le trou, il est où ? Gamm Vert le goût du jardin !'"

La saison 10 de Top Chef fait un carton d'audience tous les mercredis sur M6. Un succès qui a inspiré à Patrick Sébastien un nouveau projet d’émission. "En effet, je lance ma propre émission de cuisine inspirée de Top Chef, sauf que dans la mienne, le but du jeu, c'est pas d'élire le meilleur cuisiner mais le plus mauvais cuisinier. Et ça s'appelle... Flop Chef ! Et aujourd'hui un duel au sommet entre Casimir, Michel Houellebecq et Yann Barthès !"