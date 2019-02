La chronique de Laurent Gerra du 14 février 2019

publié le 14/02/2019 à 12:14

Pour aider les amoureux en mal d'idées de cadeaux, Francis Cabrel livre ses secrets pour une soirée réussie : "à la dame je lui offre des cailloux et puis je la prend sur mes genoux, elle s'amuse avec mes joujous". Renaud n'adhère pas vraiment à cette fête, "un petit peu trop infiniment pourrie", il préfère "offrir des mots", quand "sa gonzesse" lui achète "des bonbons pour la gorge". Alain Souchon et Vincent Delerm préfèrent aller au restaurant.



Au Conseil constitutionnel, Valéry Giscard d'Estaing parle de la Saint-Valentin à Lionel Jospin, qui lui détaille son programme : "Avec ma femme la philosophe féministe Sylviane Agacinski, on alterne un soir je lave, un soir j'essuie". Pour finir, le couple passera sa soirée devant des rediffusions de Plus belle la vie, tandis que l'ancien président, lui, sirotera une tisane Éléphant en regardant l'inspecteur Derrick.

Alain Juppé quitte Bordeaux. N'ayant "plus peur de rien", il dénonce la majorité : "C'est pas En Marche qu'ils auraient dû s'appeler, c'est En panne !". Jean-Pierre Pernaut nous emmène voir "cette France qu'on aime tant", pour un tour d'horizon du mouvement Me Too dans les provinces. Aujourd'hui, "Marcel Bougnard" propose aux femmes victimes d'agressions sexuelles, de "lancer du porc" gratuitement, "côtes de porc, filet mignon" et autres spécialités d'éleveur porcin.