publié le 12/01/2019 à 08:46

C’est de tradition, les politiques adressent leurs vœux aux Français, profitant pour cela des réseaux sociaux. C’est le cas de François Bayrou. "Vous m’avez vu sur les internet ? Fassebouc, Touiiiteure, Snapeuchaaatte et Amestramegrame n’ont plus de secret pour moi." Le maire de Pau s'est défendu face à mademoiselle Jade, qui n'y a vu qu'une vidéo lambda de vœux. "Hop hop hop hop ! Cela prouve que je suis l’incarnation abeussolue du nouveau monde souhaité par Emmanuel Macron (...) Je suis la start-up nation à moi seul".



On a appris la semaine dernière qu'Alain Juppé quittait les Républicains. "Je refuse d’être une minute de plus dans un parti dirigé par Laurent Wauquiez", assure le maire de Bordeaux. "Niveau politique, il est aussi crédible que Pierre Richard. Sauf que Wauquiez, c’est pas le Grand Blond avec une chaussure noire, c’est le Grand Con avec une parka rouge. Mais y a que la couleur qui change".