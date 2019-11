La chronique de Laurent Gerra du 13 novembre 2019

publié le 13/11/2019 à 11:05

François Baroin, chance de la droite à l'élection présenditielle, fait de l'effet à Mademoiselle Jade. Alain Juppé recadre "François Baroin White", comme on le surnomme à Troyes : "ce n'est plus une voix qu'il a, c'est un attrape-gonzesse." "Cela me fait plaisir de te voir", dit François Baroin. "En 50 ans de vie politique, ce n'est pas d'une voix que j'ai manqué, c'est de millions de voix", rétorque Alain Juppé.

Fanny Ardant donne des conseils à Jade : "Pour dire des gros mots qui ne veulent rien dire, il faut une grande bouche. Tu devrais essayer de t'agrandir la bouche." Psychanalyste dans le film La Belle époque, elle décrit une "comédie sublime".



François Lenglet revient sur la privatisation de la Française des Jeux. "Plus les gens sont pauvres, plus ils espèrent devenir riches en achetant des gens à gratter", explique l'économiste, prenant l'exemple de la Soudanaise des jeux, un autre "FION", un fond d'investissement à objectifs nivelés.

Dans son émission "Couillons de culture", Patrick Sébastien revient sur la saison des prix littéraires. Il a invité deux écrivains qui ont une belle plume, Yann Queffélec et Michel Houellebecq, avec Alain Finkielkraut. "Il faut dire du mal des hommes" pour avoir le Goncourt explique Michel Houellebecq. "Il faut voir le verre à moitié plein" pense plutôt Yann Queffélec.