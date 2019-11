Le meilleur de Laurent Gerra avec François Hollande et Jean-Pierre Pernaut

publié le 09/11/2019 à 08:49

L'animatrice Karine le Marchand s'est rendue est en Corrèze à Tulle pour "l'Amour est dans le pré", où elle rencontre François Hollande. "Tulle, ce n'est pas un petit bled, c'est une mégapole régionale", raconte l'ex-président de la République, qui parle de son atelier d'écriture. François Hollande évoque également son retour en Corrèze après avoir quitté la capitale : "Je ne suis pas seul. Il y a ma Julie qui vient se ressourcer entre deux films et puis il y a ma chienne, Philey, qui perd ses poils comme Leonarda mais qui est plus gentille. Il y a surtout tous ceux qui me regrette et qui attendent mon retour. À tout cela je leur dis, écrivez-moi votre amour".

Jean-Pierre Pernaut évoque la saison des grèves de la SNCF à Peinard-les-Feignasses. "Une saison exceptionnelle selon les amateurs" de cheminots énervés, "il y en a autant que les champignons". Le cheminot énervé est reconnaissable à sa moustache et ses banderoles bariolées mais il est toutefois recommandé de ne pas le cueillir à moins de bien le connaître car on peut le confondre avec le "gilet jaune", qui peut s'avérer dangereux.