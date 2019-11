Le meilleur de Laurent Gerra avec Nicolas Sarkozy et Johnny Hallyday

publié le 10/11/2019 à 09:53

François Baroin, futur candidat de la droite en 2022 ? "Faut se méfier Mademoiselle Jade, c'est pas François Baroin qu'il aurait dû s'appeler mais Barry White, lâche Nicolas Sarkozy, il suffit qu'il dise bonjour pour qu'aussitôt la lumière se tamise, qu'une musique qui donne envie de faire des galipettes se fasse entendre et qu'on ait très envie de se déshabiller". Concernant son potentiel successeur, Nicolas Sarkozy a un avis bien tranché : "Je ne suis pas là pour dire du mal mais regardez-le, c'est un enfant. Vous croyez vraiment que la France peut être dirigée par Harry Potter ?".

L'album posthume de Johnny Hallyday bat des records de ventes avec plus de 100.000 disques déjà écoulés. L'occasion pour le défunt de réagir à son succès : "On me dit que j'ai sorti un album en bas alors que moi je suis en haut. J'y comprends rien du tout." Son épouse Laeticia lui explique alors qu'"Yvan Cassar a pris ta voix et l'a mixée avec des nouvelles orchestrations". Inquiet, Johnny réplique : "Tu veux dire qu'Yvan Cata a mis ma voix dans un thermomix?". "Mais non mamour, c'est ta voix d'avant sur des bandes et on a jouté des violons" lui informe Laeticia.