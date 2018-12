publié le 23/12/2018 à 14:55

Une fois la hotte du père Noël bien remplie, reste le repas à préparer. Et là encore, la course aux bonnes affaires est au programme de nombreuses familles. Si les rayons des supermarchés sont dévalisés à l'approche du réveillon, il est malgré tout encore possible de faire de bonnes affaires sans pour autant se priver de mets d'exception.



Si certains dépensent sans compter, d'autres, peut-être un peu plus sages, ont leurs astuces pour ne pas faire exploser le budget. En moyenne, les ménages consacrent 129 euros pour le repas de Noël. La deuxième dépense la plus importante après les cadeaux.

Dans certains magasins par exemple, on y trouve tout pour composer un menu de fêtes à 5 euros par personne. Un repas sorti tout droit de l'imagination d'un chef bien connu, Norbert Tarayre, avec un feuilleté de saint-jacques aux crevettes, un rôti de canette farcie et une bûche glacée.

Pour ceux qui rêvent plutôt de produits d'exception saumon fumé, foie gras ou caviar sans pour autant trouer leur porte-monnaie, d'autres magasins cassent les prix à la veille du réveillon et permettent ainsi de trouver des petites perles noires à 500 euros le kilo contre 1.500 et 3.500 euros.