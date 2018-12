publié le 21/12/2018 à 15:20

Si le réveillon de Noël est synonyme de fête et de joie, c'est précisément à ce moment de l'année que les risques d'être atteint d'un infarctus sont les plus importants. D'après le British Medical Journal, ces risques augmenteraient jusqu'à 37% le 24 décembre, à 22 heures précisément.



Des chercheurs suédois ont étudié 283.000 cas d'infarctus, sur quinze ans, de 1993 à 2013. Les scientifiques ont notamment remarqué que les risques de faire une crise cardiaque augmenteraient de 15% en moyenne pendant les fêtes. Le stress, la nourriture abondante, l'alcool et les basses températures, tant de facteurs qui peuvent faire augmenter ces risques.

L'étude rappelle que leurs résultats concernent particulièrement les individus âgés. "L'association d'un risque accru à Noël est plus prononcée pour les personnes âgées de plus de 75 ans, celles qui ont un diabète connu ou une maladie coronarienne", est-il précisé.

Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), l'infarctus du myocarde touche 120.000 personnes par an en France. 10% d'entre elles décèdent dans l'heure. L'institut rappel qu'il s’agit d’une situation d’extrême urgence qui nécessite d’appeler le Samu (15) pour une hospitalisation immédiate.