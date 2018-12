Noël et Nouvel An : comment rentrer en toute sécurité si l'on a trop bu

publié le 22/12/2018 à 10:36

Cette semaine, Auto Plus a pensé aux conducteurs qui se demandent comment ils vont pouvoir concilier festivités de Noël et du Jour de l’an avec un retour à la maison en toute sécurité. La première chose à faire, dans le doute, c’est de s’autotester avec un éthylotest.



Il faut rappeler que le bon vieux ballon qu’on trouve un peu partout est vendu moins de 1 euro, un investissement qui vaut vraiment le coût. Pour un instrument plus précis et réutilisable, il faut opter pour un éthylotest électronique. Le meilleur, testé par le Laboratoire Auto Plus, est le Pelimex PX Pilot-1 qui vaut 99 euros et qu’on trouve chez Feu Vert et chez C-Discount.

Et si le verdict de l’éthylotest est positif, si on a dépassé l’alcoolémie autorisée, là il faut trouver une solution pour rentrer à la maison et heureusement comme chaque année, il existe de nombreuses initiatives qui permettent d’éviter de prendre des risques.

Première bonne idée : se faire raccompagner chez soi gratuitement dans sa propre voiture conduite par un chauffeur bénévole. Il y a des opérations de ce type un peu partout en France sous des noms différents, comme par exemple les Nez Rouge dans l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, le Vaucluse et le Val-d’Oise. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site internet operationnezrouge.eu.



Les Nez Rouge sont aussi présents en Haute-Savoie, via le site internet onr74.com Et dans la région de Rouen, ces chauffeurs bénévoles sont les Dragons, accessibles via le site internet lesdragonsvousramenent.com

Transports gratuits en Île-de-France

Enfin, autre solution pour les habitants de l’Île-de-France : les transports en commun qui seront gratuits toute la nuit de la Saint-Sylvestre. Tous les bus, métros, tram et RER seront gratuits entre le 31 décembre à 17 heures et le 1er janvier à midi.



outes les lignes fonctionneront au moins jusqu’à 2h15 du matin, voire toute la nuit pour le RER et les principales lignes de métro.