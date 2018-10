publié le 25/10/2018 à 16:02

"Je payais 40 à 45€ la semaine, maintenant j’en suis à 70€". Depuis quelques temps, faire le plein coûte de plus en plus cher à Priscillia Ludosky. Cette auto-entrepreneuse de 32 ans entend bien ne pas se laisser faire en lançant une pétition sur internet pour demander au gouvernement de baisser les prix à la pompe.



Plus de 200.000 personnes soutiennent déjà l'initiative. “Ça signifie que le ras-le-bol est réel (...), je ne suis pas la seule à ne pas comprendre”, constate cette habitante d’Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine.

Concrètement, les prix des carburants ont flambé depuis un an. Le gazol a bondi de 23% et l’essence de 14%. Certes, le prix du baril a grimpé, de 65 dollars en janvier à 86 dollars début octobre, mais les taxes également. Le gouvernement entend continuer à les augmenter régulièrement jusqu’à la fin du quinquennat, au nom de la transition écologique.

"Je ne nie pas le fait que ce soit difficile pour certains Français qu'on augmente la fiscalité sur le gazole. Mais nous avons 3,8 milliards d'euros de dispositifs d'aide pour accompagner ces Français dans la transition écologique", a défendu la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson, sur Sud Radio.

Mobilisation le 17 novembre

Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les messages excédés d'automobilistes. À tel point qu'ils ont décidé de lancer un appel à mobilisation le 17 novembre prochain.

Dans certaines stations-services, le gazole est désormais plus cher que l'essence. Les professionnels de la route, chauffeurs poids lourds et taxis notamment, pourraient également rejoindre le mouvement des automobilistes.