publié le 16/10/2018 à 10:00

Ça se joue à quelques centièmes de centimes d’euros, mais c’est historique. Le diesel est plus cher que l’essence dans 2 stations-service sur 10. Et c’est encore plus vrai en Île-de- France, avec une station sur deux qui est concernée.



C’est le résultat d’un empilement successif de taxes sur ce carburant. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter : la taxe sur le diesel doit augmenter de 7 centimes en 2019, et celle sur l’essence de 4 centimes. Avec la hausse du prix du baril de pétrole, il sera donc impossible de trouver du carburant à moins de 1,50 euros par litre d’ici quelques semaines.

Cette évolution frappe les ménages au porte-monnaie. Car le carburant représente un tiers du budget des familles. La hausse des taxes prévues en 2019 représentera un coût supplémentaire de 240 euros en moyenne pour les ménages.

Certes, on vend moins de voitures neuves qui fonctionnent au diesel, mais les Français roulent encore à 75% au gazole. L’âge du parc automobile en France dépasse les 8 ans. Selon l’Insee, le carburant représente une dépense de 1.700 euros par an.