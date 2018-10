publié le 22/10/2018 à 08:15

"Est-ce que du jour au lendemain, les automobilistes peuvent vendre leur voiture diesel pour acheter une voiture hybride ou électrique ? La réponse est non". Ségolène Royal dénonce les hausses successives du diesel, annoncées par le gouvernement. Le prix moyen du litre de sans plomb 95 était jeudi de 1,599 euro en France et celui du gasoil s'affichait à 1,550 euro.



Invitée à l'antenne de RTL, Ségolène Royal estime que "cette taxation sur l'essence et le gasoil, c'est juste faire des impôts supplémentaires et utiliser l'écologie pour faire ses impôts supplémentaires, n'est pas honnête".

Et d'ajouter : "Le gouvernement remplit les caisses. Il ferait mieux de lutter contre la fraude fiscale des banques (...) Ce serait plus intelligent que de taxer et de prendre aux pièges les automobilistes et les retraités (...) Il faut absolument arrêter cette pause. Il y a des dégâts économiques considérables".



L'ancienne ministre de l'Écologie ajoute : "Vous ne pouvez pas du jour au lendemain taxer aussi violemment, les automobilistes et les professionnels qui ont besoin de leurs voitures pour travailler, sans prendre l’écologie en otage par rapport à ça. Cette décision, je pense, n’est pas légale. L'article 1er de la loi de Transition énergétique prévoit que pour toutes hausses de la fiscalité écologique, il (le gouvernement ndlr) est obligé de baisser à niveau équivalent les taxes sur les produits écologiques".