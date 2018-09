et Martin Planques

La fiscalité verte est un chapitre sensible du Budget 2019. Et s'il a toujours été affirmé que l'écologie punitive était contre-productive, en 2019, ce sera la même chose.



Concernant l'énergie, la nouvelle taxe sur les carburants affectera les ménages à hauteur de 3 milliards d'euros et les entreprises pour un milliard. Ce qui laisse présager d'une envolée des prix à la pompe dans des proportions qui ne laisseront personne insensible.



Pour les particuliers obligés de se servir de leur véhicule, cette taxe 2019 va représenter 7 centimes au litre pour le diesel, 4 centimes pour l'essence. Et en 2020, l'écart entre ces deux carburants sera nul. En France, on fait du vert d'abord en frappant le porte-monnaie des ménages.

- En attendant les taxes, le prix du pétrole, 81 dollars, est au plus haut depuis 4 ans. L’horizon des 100 dollars redevient crédible.



- Le Français Tropico passe sous contrôle de Coca-Cola.

10/20 à Weight Watchers. La société qui veut faire perdre du poids aux gens change de nom pour "Wellness that Works", ce qui veut dire "le bien-être qui marche".