publié le 10/10/2018 à 14:45

Et si l'électrique était finalement plus rentable que votre véhicule essence ? Selon une étude publiée par l'association de consommateurs UFC-Que Choisir le 10 octobre, la voiture électrique revient moins cher que son équivalent essence ou diesel si on intègre l'ensemble des coûts du véhicule.



Assurance, carburant, financement, entretien, coûts de dépréciation... L'étude intègre l'ensemble des coûts supportés par les propriétaires d'un véhicule de type berline moyenne, comme une Renault Mégane ou une Peugeot 308 par exemple.

Et le verdict est sans appel : malgré un prix plus élevé à l'achat, le coût total d'un véhicule électrique est 3% plus faible que celui d'un diesel et 5% plus faible que pour une essence dès quatre ans de possession.

Cette rentabilité s'explique d'une part par les coûts en énergie, largement inférieurs à ceux des véhicules classiques. Ainsi, quand le propriétaire d'un diesel doit débourser 1.181 euros par an en carburant, le détenteur d'une voiture électrique n'aura à payer que...188 euros.



Mais surtout, les consommateurs qui optent pour un modèle électrique profitent d'un bonus écologique de 6.000 euros à l'achat, "sans lequel l'électrique ne serait pas rentable", selon l'association.

Les véhicules électriques d'occasion sont encore plus rentables

L'avantage de l'électrique est encore plus important lorsqu'il s'agit d'un véhicule d'occasion. Pour une seconde main, "le gain de pouvoir d'achat par rapport au diesel atteint 940 euros par an, soit un coût total de propriété inférieur de 28%", selon l'association. Ce gain atteint même "1.017 euros par an, soit -37% pour une troisième main", affirme l'UFC-Que Choisir.



Le gain procuré par la voiture électrique est d'autant plus important si vous vivez à la campagne, car le nombre de kilomètres parcourus est généralement plus élevé.



Les véhicule hybrides rechargeables, en revanche, sont actuellement plus coûteux que les motorisations thermiques lorsqu'ils sont achetés neufs, mais deviennent "rentables à partir de la 2ème main", selon l'étude.